Tuleeko lentokoneisiin tällaiset kuvut matkustajille?

Italialainen lentokonesisustusyhtiö Aviointeriors on kauppaa lentoyhtiöille koronavirustartunnan riskiä vähentäviä muovikupuja.

Brittilehti Expressenin mukaan yli 40 vuotta alalla toimineella yrityksellä on kaksi eri mallinnusta. Ensimmäisessä (alla oikealla) matkustajien pään korkeudelle asetetaan muovinen kupu, jonka tarkoitus on minimoida riski virusten kulkeutumisesta ilmateitse.

Toisessa, Janus-nimeä kantavassa versiossa penkkirivien keskipenkit on käännetty niin, että keskimmäinen penkki kääntyy pois päin menosuunnasta. Näin saadaan isompi kupu rivistön matkustajien ympärille, kun käännetty penkki tuo tilaa rivien välille.

Uusi design ei yrityksen mukaan vie yhtään enempää tilaa lentokoneista kuin nyt käytössä olevat penkit, minkä vuoksi niitä voitaisiin tarvittaessa asettaa jo olemassa oleviin penkkeihin.

Vielä ei ole tiedossa, ovatko lentoyhtiöt tilanneet itselleen kupuja. Suomessa muovikuvuista uutisoi ensimmäisenä Tekniikka ja Talous.

Hey kids…what are your solutions to help keep people healthy on airplanes ✈️?

Aviointeriors (an Italian design company) is suggesting alternating seats 💺 or seats with dividers…#PBL #STEM #Engineering #RemoteLearning #STEAM #Makerspace pic.twitter.com/lFNSbL8WR7

— dailySTEM (Chris Woods) (@dailystem) April 21, 2020