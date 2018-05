Lentokone täyttyi savusta, matkustajat pelastautuivat siivelle

The Mirror uutisoi Delta-lentoyhtiön lennosta 1854, joka laskeutui tiistaina Denverin kansainväliselle lentokentälle.

Perille tulleet matkustajat odottivat jo ovien avautumista ja ulospääsyä. Sen sijaan koneeseen alkoi tulvia jostain sakeaa savua.

– Päästäkää meidät ulos, paniikkiin menneet matkustajat huusivat.

Savun lähdettä ei kuulutettu. Koneen henkilökunta määräsi matkustajat pysymään paikoillaan ja peittämään itsensä huovilla. Vasta tämän jälkeen saatiin evakuointikäsky.

Matkustajat menivät ulos hätäuloskäynneistä ja jopa yli siiven. Valokuvat näyttävät kymmeniä matkustajia seisomassa koneen siivellä.

Delta ei kertonut ensimmäisessä lehdistötiedotteessaan, mistä savu tuli. Lentoyhtiö pyysi anteeksi matkustajilta.

Just landed. Had to evacuate. Flight from hell. Good job delta. pic.twitter.com/dKZG6eIUn4

Scariest thing. After landing fumes through the vents and fire. Feeling faint and sick. Baby was last one out!!! Emergency evacuation. Scariest thing ever. Delta. #Delta #deltaairlines @Delta @DeltaNewsHub pic.twitter.com/oMmkpbhoqo

— Rachel Naftel (@rachelnaftel) May 9, 2018