Lentokone sai harvinaisen kuvan oranssista tulipilvestä

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa on julkistanut harvinaisen, lentokoneesta otetun kuvan ”tulipilvestä”.

Niin sanotut pyrocumulus-pilvet syntyvät, kun suuret metsäpalot syytävät ilmakehään tarpeeksi lämpöä ja kosteutta ukkospilvien muodostamiseksi. Ukkosten ja tulipalojen yhteys on aiemmin havaittu myös satelliiteilla.

DC-8-lentokoneesta käsin toimiva Nasan ”lentävä laboratorio” lensi elokuun 8. päivänä syntymässä olleiden tulipilvien läpi Washingtonin osavaltion ilmatilassa.

Tavoitteena on tutkia savun tarkempaa koostumusta, jotta tutkijat pystyvät ennustamaan niiden vaikutusta ilmanlaatuun ja ilmastoon.

– Näkymä oli todella huikea. PyroCb-pilvistä on saatailla hyvin vähän valokuvia, erityisesti ilmasta otettuja, ohjelman tutkimusjohtaja David Peterson toteaa.

Valokuva on otettu noin kello 20 yhdeksän kilometrin korkeudessa. Pilven hiukkaset heijastavat valoa tavalla, joka värjää auringonvalon lähes oranssiksi.

– PyroCb-pilvet ovat kuin suuria savupiippuja. Ne kuljettavat suuren määrän savua alempaan stratosfääriin, Peterson jatkaa.

Thanks to a joint effort with @NOAA, our scientists are studying the composition & chemistry of atmospheric smoke to better understand its impact on air quality and climate. 🍃 🌤️ Find out what we’ve learned from flying through ‘fire clouds’ such as these: https://t.co/Nem1uYmVbw pic.twitter.com/C7VUdJBjyv

— NASA (@NASA) August 15, 2019