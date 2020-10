Lentokone lähestyi Donald Trumpin vaalitilaisuutta – hävittäjät vastaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalitilaisuudessa Arizonassa ihmeteltiin keskiviikkona yllättävää suihkukoneiden jyrinää.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomentokeskus NORAD:n mukaan Bullhead Cityn lähettyville asetetulle tilapäiselle lentokieltoalueelle oli tunkeutunut siviililentokone, joka ei vastannut lennonjohdon yhteydenottoihin.

Paikalle hälytetyt F-16-hävittäjät saivat lentäjän huomion vasta pudottamalla ilmaan soihtuja.

– NORAD:n koneet saattoivat lentokoneen ulos alueelta ilman muita välikohtauksia, keskus tiedottaa Twitterissä.

Presidentti Trump kommentoi tilannetta kesken puheenvuoroaan.

– Hei, katsokaa tuota! He antoivat presidentille pienen näytöksen, Donald Trump sanoi.

(2/2) The violating aircraft was non-responsive to initial intercept procedures, but established radio communications after NORAD aircraft deployed signal flares. The aircraft was escorted out of the restricted area by the NORAD aircraft without further incident. #WeHaveTheWatch

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) October 28, 2020