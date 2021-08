Ukraina kiistää väitteet Kabulin konekaappauksesta

Aiemmin kerrottiin, että ukrainalaiskone oli kaapattu Iraniin.

Ukrainan ulkoministeriö kiistää laajalle levinneet tiedot, joiden mukaan ukrainalaisten evakuointilentoa Kabulissa suorittanut kone olisi kaapattu.

Kaappauksesta uutisoitiin aiemmin tiistaina. Mediatietojen mukaan kone olisi kaapattu sunnuntaina ja lennetty tänään Iraniin. Asiasta kertoivat useat Lähi-idässä toimivat mediat ja venäläinen uutistoimisto TASS. Avoimista lähteistä saatavien tietojen perusteella väitteet kaappauksesta vaikuttivat epäilyttäviltä.

– Jotkut kaappasivat koneemme viime sunnuntaina. Tiistaina se käytännössä varastettiin. Ukrainalaisten evakuoimisen sijasta se lensi Iraniin kyydissään tuntematon matkustajajoukko, Ukrainan varaulkoministeri Jevgeni Jenin kommentoi useiden eri medioiden siteeramassa radiohaastattelussa.

Nyt Ukrainan ulkoministeriö on kuitenkin kiistänyt ministerin kommentit. Ministieriön tiedottaja Oleg Nikolenko kertoo ukrainalaiselle Hromadskelle, etteivät tiedot kaappauksesta ole totta. Nikolenkon mukaan kaikki ukrainalaisten evakuointilennot ovat edenneet normaalisti.

Nikolenko kuvailee varaministeri Jeninin kommenttien kuitenkin heijastelevan lentokentän kaoottista tilannetta.

Jerusalem Post kertoi jo aiemmin Iranin kiistäneen tiedot koneen kaappauksesta. Iranin ilmailuviranomaisten mukaan kone on tankannut Mashadissa ja lentänyt sieltä Kiovaan.

Lentoliikennettä seuraavien sosiaalisessa mediassa julkaisemien tietojen perusteella kyseessä on mitä todennäköisimmin Afganistanin Kam Airille liisattu Ukrainian Wings -lentoyhtiön kone. Flightradar24-palvelun perusteella kone lensi Kabulista Mashadiin ja sieltä edelleen Kiovaan.

Edit 24.8.2021 11.40: Päivitetty uusimmat tiedot ja Ukrainan lausunto aiempien väitteiden kiistämisestä.

The flight after landing in Mashhad took off to #Kyiv #Ukraine and apparently no passengers disembarked in Iran. pic.twitter.com/aRm7pHF24t — Manu Gómez (@GDarkconrad) August 24, 2021

Iran's aviation organization rejects Ukraine's claim that its plane have been hijacked from Afghanistan and taken to Iran. Iran's aviation chief says the Ukrainian plane stopped in Mashhad last night for refueling and then headed to Ukraine. It's now landed in Kiev. — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) August 24, 2021

A Ukranian plane that was evacuating Ukrainians from #Afghanistan was hijacked by armed hijackers and flown to #Iran instead, #Ukraine's Deputy Foreign Minister Yevgeny Yenin said to the Russian TASS news on Tuesday.https://t.co/Zf2P4T87HT — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 24, 2021