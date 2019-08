Savu peitti matkustamon, lentokone hätälaskuun – video

British Airways -lentoyhtiön matkustajakone evakuoitiin maanantaina pian laskeutumisen jälkeen Espanjassa Valencian lentokentällä.

Lontoon Heathrow’sta lähteneen BA422-lennon matkustamo ja ohjaamo täyttyivät teknisen vian seurauksena savulla noin kymmenen minuuttia ennen laskeutumista.

BBC:n mukaan matkustajat kuvailivat ”hirvittävän, pistävän savun” täyttäneen yhtäkkiä koneen. Näkyvyys matkustamossa heikkeni samalla vain muutamaan metriin.

Lentokoneen kapteeni suoritti onnistuneen laskeutumisen happinaamari kasvoillaan, minkä jälkeen matkustajat evakuoitiin hätäliukumäkien kautta. Kolme matkustajaa vietiin tapauksen johdosta sairaalatutkimuksiin.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC

— Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019