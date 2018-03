Lentokone hajosi Venäjällä: Maahan putosi yhdeksän tonnia kultaharkkoja

Venäjän Jakutiassa on paikallisen yakutiamedia-uutissivuston mukaan tapahtunut poikkeuksellinen ilmailuonnettomuus, jossa lentokentälle päätyi suuret määrät kultaa ja platinaa.

Silminnäkijöiden mukaan Nimbus-yhtiön An-12-rahtikoneen ruuman luukku repesi auki kesken nousun Jakutskin lentokentällä ja koneen arvokas lasti levisi pitkin kiitorataa.

Yakutiamedia on julkaissut useita kuvia tapahtuneesta. Niissä näkyy muun muassa kiitoradalle levinneitä kultaharkkoja. Uutisen mukaan kultaa oli kaikkiaan peräti yhdeksän tonnia. Lisäksi ympäristöön kerrotaan levinneen myös platinaa ja timantteja.

Onnettomuus on herättänyt huvitusta sosiaalisessa mediassa.

– Jakutia – yksi harvoja paikkoja maailmassa, jossa voit saada kultaharkosta päähän, saksalaisen Spiegelin Moskovan toimituksen päällikkö Christian Esch tviittasi.

9 tons of gold spilled out of a cargo plane in Yakutia after its door fell off mid-flight https://t.co/OKeoiYVsSR pic.twitter.com/fY7HD4yWo0

Yakutia – one of the few places in the world where you may be hit by a gold bar https://t.co/yjiDpPDY7Q

— Christian Esch (@Moskwitsch) March 15, 2018