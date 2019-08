Lentokentille suunnitellaan valheenpaljastimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisyhtiön kehittämää ”virtuaalista rajavartijaa” on jo testattu useilla lentoasemilla.

Tutkijaryhmä kertoo kokeilleensa onnistuneesti tekoälyyn pohjautuvaa valheenpaljastinta, joka on suunniteltu erityisesti lentokenttien turvatarkastuksiin.

Discern Science International (DSI) -yhtiön Avatar-ohjelmassa näytöllä näkyvä ”virtuaalinen rajavartija” kyselee matkustajilta kysymyksiä. Kuulusteltavan henkilön kasvonpiirteitä, äänensävyä ja verbaalisia vastauksia seurataan videokameroilla.

Financial Times -lehden mukaan laite analysoi vastauksia tarkasti ja etsii ”valhesignaaleja” eli esimerkiksi kasvojen hienovaraista nykimistä tai muita hermostuneisuuden merkkejä. Järjestelmä arvioi matkustajan vastaukset vihreään, keltaiseen ja punaiseen kategoriaan. Vihreä ryhmä on tarkoitus päästää suoraan eteenpäin, muut joutuvat ihmisvartijan jatkokuulusteluun.

DSI väittää Avatarin osuvan oikeaan 80–85 prosentin tarkkuudella. Ihminen pystyy havaitsemaan tutkimusten mukaan valehtelun vain noin 54 prosentin todennäköisyydellä.

Tekoälyjärjestelmien nopea kehittyminen on myös herättänyt huolia vääristä tulkinnoista ja yhteiskunnallisen valvonnan laajenemisesta. The Intercept -julkaisun testissä EU:n kehittämä vastaava valheenpaljastin tulkitsi neljäsosan totuudenmukaisista vastauksista valheiksi. Ongelmana on, että järjestelmä voi tulkita väärin hämmentyneen tai stressaantuneen henkilön vastaukset.

Järjestelmä on kehitetty Yhdysvaltain liittovaltion tuella Arizonan yliopistossa. Työn pohjalta syntynyt startup-yhtiö kertoo tuovansa tuotteen pilottivaiheesta markkinoille puolen vuoden sisällä.