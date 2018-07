Lentoaseman johtaja KL:lle: Finnair ja Norwegian kasvavat todella kovaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinki–Vantaan matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna nopeasti.

Helsinki–Vantaan lentoaseman johtaja Joni Sundelin Finavialta kiittää Kauppalehdessä liikenteen kasvun suuntautumisesta Helsinki–Vantaalle etenkin Finnairin onnistunutta kasvustrategiaa.

Lentoaseman matkustajamäärä nousi tammi–kesäkuussa 11,9 prosenttia 10,1 miljoonaan matkustajaan.

– Jos katsotaan yhtiöittäin, Finnair ja sitä seuraavana Norwegian kasvavat todella kovaa. On tullut uusia reittejä, lentotiheys on kasvanut ja täyttöasteetkin ovat parantuneet, sanoo Sundelin lehdelle.

Hän mukaansa myös uusia yhtiöitä on tullut, ja esimerkiksi Qatar Airways on lisännyt kapasiteettia lentotiheydessä ja koneiden koossa. Turkish Airlines puolestaan on lisännyt laajarunkokoneliikennettä.

Erityisesti Helsinki–Vantaata tukee kauttakulkuliikenne, joka lisääntyi vuoden alkupuoliskon aikana 23,9 prosenttia. Sundelinin mukaan yli 30 prosenttia Helsinki–Vantaan matkustajista on vaihtomatkustajia. Kauttakulkua tulee etenkin Euroopan ja Aasian välisiltä reiteiltä.

Vertailuna Tukholman Arlandan kentän matkustajamäärä tammi–kesäkuussa nousi kahdella prosentilla, Kööpenhaminen kentän 3,1 prosenttia ja Oslon 2,7 prosenttia.

Viime vuonna Arlandalla oli vajaat 27 miljoonaa matkustajaa, Kööpenhaminalla 29 miljoonaa ja Oslolla 27 miljoonaa. Helsinki–Vantaa tavoittelee tänä vuonna 21 miljoonaa matkustajaa.

Finavian tiedoteessa viime viikolla Sundelin kertoi, että Helsinki-Vantaalla on käynnissä Finavian yli miljardin euron investointiohjelma, jonka avulla valmistaudutaan palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa.