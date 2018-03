Lentäviä takseja on testattu salaa

Ilmailualan startup-yhtiö tekee parhaillaan koelentoja sähköllä toimivilla lentokoneilla Uudessa-Seelannissa, kertoo Financial Times.

Kitty Hawk -yhtiön visiossa Cora-lentokoneet muodostavat lähivuosina ilmataksiliikenteen perustan. Googlen toinen perustaja Larry Page rahoittaa yhtiön toimintaa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kertoi suunnitelmasta julkisuuteen tiistaina yhtiön edustajan Fred Reidin kanssa.

– Cora nousee kuin helikopteri ja lentää kuin lentokone. Koska erillisiä kiitoratoja ei tarvita, voi kone lähteä lentoon esimerkiksi rakennusten katoilta, Kitty Hawk kertoo verkkosivuillaan.

Coran on tarkoitus lentää automaattisesti, mutta ihmisten valvonnassa. Aluksessa on turvallisuussyistä kolme erillistä lentotietokonetta.

Lentokoneen siivissä on 12 itsenäisesti toimivaa potkuria. Kaksi henkilöä kuljettavan aluksen on suunniteltu matkustavan 150–900 metrin korkeudessa.

– Pyrimme mullistamaan sen tavan, jolla liikumme paikasta toiseen. Corassa on hyödynnetty kahdeksan vuoden tutkimustyötä, yhtiön toimitusjohtaja Sebastian Thrun kommentoi.

Myös Uberin ja Airbusin kaltaiset yhtiöt ovat viime vuosina sijoittaneet vastaaviin suunnitelmiin.

RT CoraAero "RT MBIEsci: A very warm welcome to CoraAero who have today announced that they are developing a fully electric, self-piloting air taxi in New Zealand. https://t.co/8JNHrOmBxr pic.twitter.com/OCBJo9tiwQ"

— Kitty Hawk (@kittyhawkcorp) March 13, 2018