Lennonvarmistus lomauttaa yli 400

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yt-neuvotteluja on käyty tämän ja viime viikon aikana.

Lennonvarmistusyhtiö Air Navigation Services Finland Oy sopeuttaa toimintaansa koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten takia.

Lennonvarmistuspalvelujen kysyntä on muuttunut koronaviruksen aiheuttamista lentojen peruutuksista johtuen ja työn määrä on vähentynyt oleellisesti.

Säännöllinen reittiliikenne Jyväskylän, Kajaanin, Kokkolan ja Kemin lentoasemilta on peruttu kokonaan huhtikuun loppuun saakka. Helsinki-Vantaalla ja usealla muulla lentoasemalla lentojen määrä on oleellisesti pienentynyt.

Neuvotteluissa yhtiön ja henkilöstön edustajat ovat yhdessä sopineet sopeuttamistoimenpiteistä.

– Lentoliikenteen tilanne on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa varsin rajusti. Tavoitteenamme on ollut kulujen sopeuttaminen niin nopeassa aikataulussa kuin mahdollista. Arvostan henkilöstön aktiivista ja ymmärtävää osallistumista yt-prosessiin ja sitoutumista tähän muutokseen, joka toivottavasti on mahdollisimman lyhyt. Olemme tilanteessa yhdessä ja yhdessä sen myös kestämme, sanoo ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus.

Sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena ANS Finland lomauttaa koko henkilöstönsä eri yksiköissä 6.4.–31.5. välisenä aikana sekä muun maussa muuttaa isojen investointihankkeiden aikatauluja.

– Tilanne on huonontunut nopeasti ja olemme lentoliikenteen osalta dramaattisen muutoksen edessä. Tämän sopeuttamisprosessin suhteen olen tyytyväinen, että olemme pystyneet toimimaan hyvässä yhteistyössä niin työnantajan kuin koko ANS Finlandin henkilöstön kesken. Tavoitteenamme on selvitä yhdessä tässä vaikeassa tilanteessa, sanoo Suomen lennonjohtajien yhdistyksen pääluottamusmies Katariina Syväys.

ANS Finlandin yt-neuvottelujen piirissä on 415 vakituista työntekijää.