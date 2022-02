Lennokkihyökkäys Ukrainassa, siviilit joutuivat vaaraan

Venäjän johtamat Itä-Ukrainan kapinalliset tekivät keskiviikkona lennokkihyökkäyksen Hnutoven tarkastuspisteelle, joka sijaitsee kontaktilinjalla Donetskin alueella.

Ukrainan puolustusvoimien mukaan lennokki pudotti tarkastuspisteelle kranaatin. Henkilötappioilta kuitenkin vältyttiin.

Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystö muistuttaa, että Venäjä sitoutui viime viikolla Pariisissa noudattamaan täysimääräisesti Itä-Ukrainan tulitaukoa.

Lähetystön mukaan lennokkihyökkäys asetti siviilit ja tarkastuspisteelle sijoitetun henkilöstön vaaraan.

– Vaadimme Venäjää noudattamaan sitoumuksiaan. Tarvitaan tekoja, ei sanoja, lähetystä tviittaa.

Ukrainan tilanne on kärjistynyt äärimmilleen. Venäjä on keskittänyt Ukrainan ympärille ja Valko-Venäjälle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Venäjän ja Valko-Venäjän on tarkoitus järjestää sotaharjoitus Valko-Venäjän alueella helmikuussa. Venäjän pelätään aloittavan uuden hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjä esitti joulukuussa kovia vaatimuksia Yhdysvalloille ja Natolle. Venäjä vaatii muun muassa, että Nato ei saisi laajeta uusiin jäsenmaihin varsinkaan Itä-Euroopassa ja Ukrainassa. Länsimaat ovat tyrmänneet vaatimukset. Naton ovien sanotaan pysyvän avoimina.

Länsimaiden ja Venäjän välillä on käyty paljon diplomaattisia keskusteluja viime viikkoina Ukrainan kiristyneen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta varsinaista läpimurtoa ei ole vielä saatu aikaan.

Last week in Paris, Russia committed to full adherence to the ceasefire. Today, Russia-led forces used a UAV to attack the Hnutove entry-exit checkpoint, endangering civilians and those stationed there. We call upon Russia to honor its commitments. Actions, not words.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 2, 2022