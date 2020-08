Lennokki oli vähällä törmätä USA:n presidentin koneeseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kuljettaneen Air Force One -lentokoneen kerrotaan joutuneen lähikohtaamiseen pienen lennokin kanssa.

The Drive -sivuston mukaan tapaus sattui sunnuntaina, kun Boeing 757-200 -kone oli laskeutumassa Andrewsin lentotukikohtaan Marylandin osavaltiossa. Trump oli tuolloin palaamassa Trump National Golf Club -kerholta New Jerseyn osavaltiosta.

Presidentin mukana matkustaneet toimittajat kertoivat tapauksesta Twitterissä.

– Donald Trump laskeutui juuri Andrewsin tukikohtaan kiitorata 1:lle. Hieman aiemmin laskeutumisen yhteydessä lensimme pienen kohteen yli. Se oli hämmästyttävän lähellä presidentin konetta. Kohde muistutti lennokkia, mutta en ole asiantuntija, toimittaja Sebastian Smith sanoo.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on viime vuosina kehottanut tiukentamaan lennokkeja koskevaa sääntelyä. Läheltä piti -tilanteista on kerrottu muun muassa ilmavoimien harjoitusten yhteydessä.

Multiple people on AF1 saw what appeared to be a drone just below the plane as we were descending toward Joint Base Andrews.

We came very close to hitting it, per @SebastianAFP, who had a window seat. pic.twitter.com/WVbxT9ckG7

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 16, 2020