Lennokit häiritsivät lentoja Britanniassa

Britannian Gatwickin lentokentän yllä havaitut lennokit ovat johtaneet reittilentojen perumisiin ja aiheuttaneet kaaosta joululomaliikenteessä.

BBC:n mukaan lentoaseman kiitorata on ollut suljettuna sen jälkeen, kun kentän alueella havaittiin useita lennokkeja. Osa lähestyvistä lennoista ohjattiin laskeutumaan Pariisiin ja Amsterdamiin asti.

Kiitorata suljettiin keskiviikkoiltana ja avattiin jälleen aamuyöllä. Ratkaisu jäi lyhytaikaiseksi, sillä uusien havaintojen vuoksi lennot pysäytettiin 45 minuuttia myöhemmin.

Esimerkiksi Kiovasta saapunut lento ohjattiin illalla Birminghamin lentoasemalle. Matkustajien kerrottiin odottavan vielä varhain torstaiaamuna lentokoneessa ilman ruokaa tai lisätietoja tilanteesta, minkä lisäksi koneesta poistuminen kiellettiin.

Sosiaalisessa mediassa liikkujen tietojen mukaan ainakin osa lennokeista olisi lentänyt muodostelmassa kentän yllä.

Flight from Kiev to #Gatwick was due to land last night at 21.45. We landed in Birmingham airport. Now almost 4am, still on the plane, no food or updates from our crew. Not allowed to disembark. Bodies sleeping on every seat and across the floors. 🇬🇧🙏❤️✈️ #GatwickAirport pic.twitter.com/nBrPquEGFM

— Christopher Lister (@Listy_cl) December 20, 2018