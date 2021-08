”Lennät tänään” – valmentajan väitetään uhkailevan nauhalla Valko-Venäjän sprintteriä

Valkovenäläinen sprintteri Krystsina Tsimanouskaja on mediatietojen mukaan viettänyt yön hotellissa Tokion Hanedan lentokentällä sen jälkeen, kun hänet yritettiin viedä pakolla takaisin kotimaahansa. Juoksija on kertonut olevansa turvassa Japanin viranomaisten huostassa, ja viestinyt haluavansa hakea turvapaikkaa Euroopasta. Sekä Puola että Tshekki ovat jo ilmoittaneet tarjoavansa Tsimanouskajalle viisumia.

Nyt videopalvelu Youtubessa on julkaistu ääninauha, jonka väitetään sisältävän osan urheilijan ja valkovenäläisten urheilujohtajien välisestä keskustelusta. Videosta kertoo tässä Meduza. Äänitteellä puhuvat väitetysti Tsimanouskaja, Valko-Venäjän yleisurheilun päävalmentaja Juri Moisevitsh ja maan yleisurheilukeskuksen apulaisjohtaja Artur Shumak. Äänitteen aitoutta ei ole vahvistettu.

– Määräys on tullut. Sinä lennät kotiin tänään. Kuuntele loppuun asti, älä toimi hätiköidysti. Meillä on iso pyyntö. Menet kotiin, et kirjoita mitään mihinkään, et kommentoi mitään, Shumakin kerrotaan muun muassa sanovan nauhalla.

Äänitteen mukaan itkevää urheilijaa uhkailtiin esimerkiksi antamalla hänen ymmärtää, että hänen tulee totella, jos hän mielii vielä edustaa Valko-Venäjää tulevaisuudessa.

Nauhalla valmentaja vertaa pahaenteisesti Tsimanouskajaa hämähäkin verkossa rimpuilevaan kärpäseen, ”joka juuttuu sitä pahemmin kiinni mitä enemmän rimpuilee”.

Kohua herättänyt tapaus sai alkunsa, kun Valko-Venäjä veti maan urheilujohtoa arvostelleen juoksijan äkisti pois Tokion olympialaisista. Virallisesti syyksi kerrottiin Tsimanouskajan ”henkinen tila”. Juoksijan mukaan hänet yritettiin viedä Valko-Venäjälle väkisin. Tsimanouskajan on kerrottu huolivan myös Valko-Venäjällä olevan perheensä turvallisuudesta.

Valko-Venäjän hallintoa vastustavaan oppositioon kuuluva entinen ministeri ja suurlähettiläs Pavel Latushka kertoi Belsatin mukaan, että määräys urheilijan tuomisesta kotiin on tullut suoraan maan presidentti Aljaksandr Lukashenkalta.

A harrowing leaked call between sprinter Tsimanouskaya & Belarusian sports officials- shows the immense pressure she was under. Fly home & stay silent, they tell her, or “you'll be like a fly in a spiderweb – the more you wriggle, the more stuck you become.” She bursts into tears pic.twitter.com/wmAEn6QvC5

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 2, 2021