Lenita Toivakka jättää politiikan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministeri ei ole ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja 2014-16 ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka kertoo päätöksestään nettisivuillaan.

– Mikkelistä vuonna 2007 eduskuntaan matkusti innokas, yrittäjyyteen ja kovaan työntekoon uskova maailmanparantaja. Tulin politiikan ulkopuolelta ja työsarkaa oli paljon. Olin innoissani kun pääsin edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yrittäjien toimintaympäristöä. Nämä asiat ovat edelleen minulle tärkeitä. Lisäksi huoli ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta ovat viime vuosina nousseet minulle tärkeiksi politiikan aiheiksi, jotka kaipaavat kunnianhimoisia ratkaisuja, Lenita Toivakka kirjoittaa.

– Kahdentoista vuoden eduskuntatyön jälkeen olen päättänyt jättää eduskunnan ja politiikan. En ole ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Uskoni politiikkaan on edelleen vahva. Suomalainen yhteiskunta on järjestäytynyt hyvin. Mutta on pakko myöntää, että turhauttaa suunnattomasti kun Suomelle välttämättömiä uudistuksia jarrutellaan vuodesta toiseen. Samat asiat kuten sote-uudistus tai kannustinloukkujen purku ovat olleet kiistojen kohteena jo vuosikausia.

Toivakka kirjoittaa saaneensa politiikalta paljon.

– Huomaan kuitenkin, ettei sydämeni polte ja into ole enää sama kuin kaksitoista vuotta sitten. Politiikassa on myös osattava väistyä oikeaan aikaan. Viestikapula on aika siirtää seuraavalle.

Mitäpä tätä enää panttaamaan, kun päätös on tehty. Jätän politiikan ja en ole enää ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Blogissani tästä lisää: Olipahan reissu – Lenita Toivakka https://t.co/LcX4u3YoOn #kokoomus — Lenita Toivakka (@toivakka) August 20, 2018