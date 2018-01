Lenita Airiston K18-neuvo SS:ssa: Näin härskit jutut loppuvat heti

Liike-elämän vaikuttaja neuvoi rajulla tavalla, miten miehet saa hiljaiseksi.

Savon Sanomat haastatteli Kuopiossa vieraillutta yrittäjä Lenita Airistoa. Hän valitteli, että seksuaalista häirintää vastaan käytävä MeToo-kampanja on Suomessa ollut vaisu.

Videohaastattelussa Lenita Airisto kertoi suorapuheisesti, miten hän on selvinnyt tilanteista, joissa häntä on häiritty.

– Muistan kuinka yhteen aikaan oli tapana, että miehet aina kun oli jotain kokouksia rupesivat kertomaan härskejä juttuja. No. minä… – annan tämän teille ilmaiseksi, käyttäkää tätä, tämä on erittäin tehokas – nousin ylös ja sanoin että jaaha, pojat, on masturboinnin aika. Eli minä menen tuonne toiseen huoneeseen ja kun olette lauenneet, niin kutsutte minut sisälle, Lenita Airisto sanoi SS:lle.

– Tämän jälkeen ne sanoivat, että älä älä missään nimessä tuon aikana rupea kertomaan mitään vitsejä! Tämä on ollut erittäin hyvä, ja suosittelen, tämä on ollut erittäin tehokas.

Airiston mukaan miehet vähän pelkäävät häntä.

– Se ei ole mitenkään hassumpi juttu. Silloin pysytään asiassa.