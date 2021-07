Lenita Airisto HS:lle: Vasemmiston politiikka tuhosi yrittäjäasenteen

Boss Ladyn mukaan Suomessa kukaan ei enää puhu työn ilosta.

Yrittäjä ja diplomiekonomi Lenita Airisto, 84, kertoo Helsingin Sanomain haastattelussa yrittäjäasenteesta. Hänen ensimmäinen neuvonsa on, että ilman luotettavuutta ei ole mitään.

– Kaikessa on kysymys siitä, what you can deliver, mitä toimitat. Minä olen aina toimittanut sen, mitä olen luvannut, Lenita Airisto sanoo HS:lle.

Toinen ohje on, että on aina yritettävä ällistyttää, keskinkertaisuudella ei menesty. Tyhjää itsekehua se ei saa olla.

– On mentävä opiskelemaan, kouluttauduttava, eikä sitten mitään höttöä tai hattaratieteitä.

Lenita Airisto sanoo, että vasemmistopolitiikka tuhosi Suomesta aikanaan yrittäjäasenteen ja pienyrittäjiä vähätellään yhä.

Airiston aloittaessa itse yrittäjänä se oli hänen mukaansa ”suurin piirtein kiellettyä” Suomessa.

– Voi, kuinka minua siitä pilkattiin ja halveksittiin.

Nuorena yrittäjänä hän sanoo tehneensä työtä 16 tuntia päivässä, sillä se vaan vaati sen.

– Nautin siitä, ja olin h—–in ylpeä, että sain asiat pyörimään. Tämä on sellaista pullamössövelttoilua nykyään, Airisto toteaa.

Nykyisin kukaan ei hänen mukaansa enää tunnu puhuvan työn ilosta, vaan kauhistellaan raatamista ja ollaan työn uhreja.

– Nainen on vapaa vasta, kun hänellä on omat rahat.