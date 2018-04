Lenita Airisto Elina Lepomäestä: Tätä tyttöä ette saa itkemään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjä Lenita Airiston mielestä naispoliitikot ovat joutuneet miestoimittajien painostuksen kohteeksi.

Diplomiekonomi, yrittäjä Lenita Airisto kertoi kansanedustaja Elina Lepomäen kirjan julkistamistilaisuudessa voineensa seurata pitkän elämänsä aikana naispoliitikkoja Hertta Kuusisesta alkaen.

Airiston mukaan naispoliitikot ovat joutuneet miestoimittajien painostuksen kohteeksi, koska katsotaan, ettei naisilla ole paineensietokykyä. Tämä asia on Airiston mielestä hetkessä muuttunut Lepomäen ansiosta.

– Kun nousit ylös ja sanoit oman mielipiteesi miestoimittajat ympärilläsi, ajattelin, että no niin kaverit, tätä tyttöä te ette saakaan itkemään! Me olemme nähneet itkupoliitikkoja ihan tarpeeksi, Airisto sanoi aplodien saattelemana.

Airiston mielestä syy, miksi Lepomäki on saanut tilanteen muuttumaan, on se, että tieto on valtaa.

– Se, mitä puhut, ei ole päälle liimattuja asioita, vaan puhut diplomi-insinöörinä ja kauppatieteen maisterina ja nähtävästi tulevaisuudessa tekniikan tohtorina, Airisto sanoi Lepomäelle.

Airisto kiitteli Lepomäkeä myös siitä, että Lepomäki herättää hänen mielestään naisissa halun äänestää älykkäitä naisia.

Lepomäen kirja Vapauden voitto julkaistiin tänään. Julkistamistilaisuudessa olivat Airiston lisäksi läsnä muun muassa EVA:n toiminnanjohtaja Matti Apunen, entinen valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas, Elinkeinoelämän keskusliiton entinen työmarkkinajohtaja Seppo Riski sekä entinen Nokia-johtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Anssi Vanjoki.