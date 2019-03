Leivän roskiin heittäminen ärsyttää suomalaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vastuullisuusasiat ja ruokahävikki ovat suomalaisille huolen aihe, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Yli 80 prosenttia suomalaisista kokee ärsytystä leivän roskiin heittämisestä, selviää Fazerin teettämästä Suuresta Leipätutkimuksesta.

Suomessa kotitaloudet heittävät ruokaa roskiin vuosittain noin 24 kiloa. Leipä on yksi useimmin pois heitetyistä ruuista.

Suuren Leipätutkimuksen mukaan jopa 9/10 suomalaista kokee, että tuore leipä on todellinen nautinto. Iso osa (76 prosenttia) suomalaisista syö leipää joka päivä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että nykyisin vastuullisuusasiat ja erityisesti ruokahävikki ovat suomalaisille huolen aihe: Leivän heittäminen roskiin harmittaa yli 80 prosenttia vastaajista, ja jopa 95 prosenttia vastanneista on kiinnostunut vähentämään hävikkiä.

Hyvä maku (86 prosenttia) ja tuoreus (72 prosenttia) ovat suomalaiselle kuluttajalle vuodesta toiseen tärkeimmät kriteerit leipää ostaessa. Noin 80 prosentille on tärkeää, että vilja on suomalaista ja leipä on leivottu lähellä.

Vaikka muovi on ollut tapetilla laajasti, muovinen leipäpussi ei tutkimuksen mukaan juurikaan vaikuta leivän ostamiseen negatiivisesti. Vain joka viides (25 prosenttia) arvioi välttävänsä muovipussiin pakatun leivän ostamista ympäristösyistä.

Hävikin vähentäminen

Fazer Leipomot taistelee hävikkiä vastaan monin eri keinoin. Useat eri pakkauskoot auttavat vähentämään hävikkiä, kun kuluttaja löytää omaan tarpeeseensa sopivan pakkauksen.

Fazerin mukaan leipomoiden tuotteet ja pakkaukset kestävät hyvin pakastamista, joka on helppo käytännön kotikonsti jatkaa tuotteen elinikää.

Fazer on käynnistänyt hävikkitalkoot, joissa Fazerin myymäläleipomoissa voi aamupäivisin ostaa edellisenä päivänä leivottuja tuotteita edulliseen hintaan. Myös leivonnasta syntyvää ylijäämää hyödynnetään yhä paremmin.

– Olemme mukana Urban Food -kokeilussa, jossa teollisuuden raaka-aineiden ylijäämää myydään kuluttajille ja pienyrityksille ensimmäistä kertaa Suomessa. Ilmoittelu ja myynti tapahtuvat Korjuu.com -alustan kautta, kertoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström tiedotteessa.

Fazer Leipomot lahjoittaa myös ylijäänyttä leipää hyväntekeväisyysjärjestöille ja toimittaa ylijäämää biopolttoaineen raaka-aineeksi ST1:lle.

Suuren Leipätutkimuksen toteutti Red Note Oy online-haastatteluina. Tutkimukseen vastasi 805 vastaajaa. Haastattelut toteutettiin tammi-helmikuussa 2019