Leipomoyrittäjä murtui täysin – ”konkurssihakemus jätetty”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

16 vuotta toiminut yritys lopettaa toimintansa.

Hämeenlinnassa ja Hattulassa 16 vuotta toiminut sokerileipuri Suominen lopettaa toimintansa. Leipomoyritys jätti käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen keskiviikkona.

Yhteensä yrityksellä oli kolme kahvilaa, leipomo ja myymälä. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna ennen koronaa päättyneellä tilikaudella 861 000 euroa.

– Tähän aamuun heräsin täysin uusin silmin. Vielä eilen olin yrittäjä, tänään en. Oloa voisi verrata miltei siihen kuin olisin jättänyt hyvästit rakkaalle läheiselle. Ja sitähän se yritys on vähän ollutkin, meidän perheen ”viides lapsi”, leipomoyrittäjä Jenni Höijer kirjoittaa itkuisen kuvan kera yrityksen Facebook-sivulla.

– Tässähän tuo on elänyt ja kasvanut kaikkien meidän rinnalla. Ja siellä ne on kaikki meidän muksutkin vuorotellen pötköttäneet, leipomolla… pullantuoksussa ja sokerihöyryissä, pieninä kääröinä kapaloituna pullakoriin, yrittäjä kertoo.

Syynä yritystoiminnan lopettamiseen oli Höijerin mukaan koronapandemia. Hänen mukaansa epidemia onnistui nujertamaan toiminnan täysin.

– Lähes 16 vuotta ehti tulla täyteen Sokerileipurin saappaat jalassa. Mieluusti olisin porskuttanut vielä saman matkan eteenpäin, mutta nyt ei kysytty mun mielipidettä. Tähän asti oon puskenu vaikka läpi tiiliseinän, mutta tällä kertaa jouduin murtumaan täysin näkymättömän esteen edessä, yrittäjä kirjoittaa.

– Kiitos kaikki ihanat asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä superit kanssa-yrittäjät. On ollut kunnia olla mukana viemässä Hämeenlinnan kahvilakulttuuria eteenpäin. Halit ja pusut myös herralle, joka on jeesannut yrittäjäpariskuntaa jo useammassakin mäessä.

– Tää oli tässä. Konkurssihakemus jätetty.

”Eikö tarkoitus ollut tukea yrittäjiä”

Hämeenlinnalaisyrityksen lopettamisilmoitus on herättänyt tyrmistystä ja keskustelua koronatukien kohdistumisesta. Leipomoyritys on alueella tunnettu ja sillä on ollut jo myös työllistävä vaikutus pitkään.

– Samaan aikaan Hämeenlinnan kaupunki tekee vuodesta 2020 peräti 13,9 miljoonaa euroa voitollisen tuloksen, kun se on kuitannut korontukia huikeat 26 miljoonaa. Vertailun vuoksi sanottakoon, että Helsingin kaupunki teki noin 497 miljoonan euron voitollisen tuloksen, ja se sai koronatukia valtiolta 214 miljoonaa euroa, kirjailija Juha-Pekka Koskinen kirjoittaa Facebookissa.

– Olen tästä kaikesta hiukan ymmälläni. Eikö koronatukien tarkoitus ollut tukea yrittäjiä selviämään tästä kurimuksesta? Sen sijaan koronatuilla kaupungit tekevät voitollisia liiketuloksia kautta linjan. Onko kaupunkien tehtävä tuottaa voittoa kymmeniä ja satoja miljoonia, kun samaan aikaan monet yritykset menevät konkurssiin? Olen luullut, että valtio ja kunnat palvelevat asukkaitaan, mutta nythän se nähdään, että homma on päinvastoin, hämeenlinnalaiskirjailija ihmettelee.