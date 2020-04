Leipomot ja konditoriat karmeassa tilanteessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmiset eivät enää käy myymälöissä ostamassa tuoretta leipää tai pullaa.

Suomen Leipuriliiton mukaan sadat suomalaiset paikalliset leipomot ja konditoriat ovat nyt poikkeuksellisen vaikeassa ja haasteellisessa tilanteessa, johon ne ovat ajautuneet meneillään olevan koronakriisin ja siitä seuranneiden valtiovallan toimenpiteiden johdosta.

– Jäsenyritystemme tilanne on kokonaisuudessaan varsin karmiva koronaviruksen ja sen seurannaisvaikutusten runnellessa toimialaamme kovalla kädellä. Näin on erityisesti pienten leipomoiden ja konditorioiden kohdalla. Mutta myös meillä, päivittäistavarakauppaan toimittavalla leipomolla, kahvileipätuotteiden myynti on pudonnut 40 prosentti ja tuoreleipätuotteiden myynti 15 prosenttia viimeisten kahden viikon aikana, kertoonturkulaisen Leipomo Rosten Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Leipuriliitto ry:n puheenjohtaja Kari Meltovaara.

Valtiovallan päätökset kokoontumiskielloista sekä valtiovallan jo aikaisemmin antamat suositukset välttää ravintoloita ja kahviloita ovat liiton mukaan johtaneet siihen, että ihmiset eivät ole käyneet ostoksilla leipomoissa, konditorioissa ja niiden myymälöissä. Päätös ravintoloiden ja kahviloiden sulkemisesta toukokuun loppuun asti sulkee nyt myös monen leipomo-konditorian ovet.

Leipuriliitto pitää kutenkin myönteisenä, että leipomoiden ja konditorioiden omien myymälöiden aukipitäminen on sentään sallittua. Vaarana tosin on, että myymälän aukipitäminen henkilöstökuluineen tulee kalliimmaksi kuin koko myymälän sulkeminen.