Leikkaukset supistavat kehitysjärjestön toimintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeriön rahoitusleikkausten takia Kepa joutuu sulkemaan toimistonsa Tansaniassa ja Mosambikissa.

Ulkoministeriön päätös leikkaa kehitysjärjestö Kepan rahoituksesta viidenneksen seuraavien neljän vuoden aikana. Ulkoministeriö kohdistaa leikkaukset Kepan Tansanian ja Mosambikin maatoimistoihin, joiden toiminta joudutaan ajamaan alas kesäkuun loppuun mennessä.

Etelän työtä jouduttiin supistamaan mittavasti jo edellisten leikkausten aikana vuonna 2015, jolloin Kepa sulki Nicaraguan ja Mekongin alueen maatoimistonsa ja vähensi resurssejaan Tansaniassa ja Mosambikissa.

Kepa on toiminut kehitysmaissa yli 30 vuotta. Mosambikissa Kepa aloitti työnsä vuonna 1991 ja Tansaniassa1997.

Alun perin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen maatoimistojen tehtävänä oli tukea alueella toimivia suomalaisia kehitysyhteistyön tekijöitä ja järjestöjä. Sittemmin työ on suuntautunut enemmän paikallisen demokratian, hyvän hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Nyt suljettavien maatoimistojen toiminta on lisäksi keskittynyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kehitysmaiden kannalta tuhoisan verovälttelyn estämiseen ja yritysvastuukysymyksiin.

Vuonna 2017 tehdyn evaluaation mukaan Kepan työ Tansaniassa ja Mosambikissa on ollut perusteltua, tuloksellista ja arvostettua. Kepan työ ja yhteistyökumppanit Tansaniassa ja Mosambikissa tukevat monin tavoin maan kansalaisia ja yhteisöjä vaatimaan oikeuksiaan.

– Rohkeutta ja taistelutahtoa kumppaneiltamme löytyy, mutta tukea yhteiskunnan demokraattisuutta ja hyvää hallintoa lisäävään vaikuttamistyöhön on vaikea saada. Siksi Kepan ammatillinen ja taloudellinen tuki on ollut kumppaneille todella tärkeää. Toimintatapamme ansiosta Kepa on ollut kumppaneille ja paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle paljon enemmän kuin pelkkä rahoittaja, toteaa Kepan ohjelmajohtaja Outi Hannula tiedotteessaan.

Kaikkiaan työt loppuvat maatoimistoissa seitsemältä Kepan työntekijältä.

– Työn loppuminen on monella tavalla valitettavaa ja surullista. Useat maatoimistojen työntekijät ovat olleet Kepan palveluksessa vuosia, jotkut jopa perustamisvuosista lähtien, ja heidän mukanaan organisaatiosta katoaa valtava määrä ymmärrystä kehitysmaiden todellisuudesta, haasteista, ratkaisuista ja parhaista työtavoista.

Edellisten leikkausten takia 2015 Kepa joutui Etelän toiminnan vähentämisen lisäksi supistamaan merkittävästi muuta toimintaansa. Muun muassa Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo ja kymmeniä nuoria vuosittain osallistanut, suosittu Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma päättyivät.

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on asiantuntijaorganisaatio ja yli kolmensadan kehitysyhteistyötä sekä globaalikasvatusta tekevän järjestön kattojärjestö. Kepa tukee järjestöjä koulutuksella ja neuvonnalla niin, että niiden tekemä kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus on laadukasta ja tuloksellista. Kepassa on 48 työntekijää ja ulkoministeriö tukee työtä 3,2 miljoonalla eurolla.