Lehtitieto: EU-budjetista päästy sopuun

Kompromissin sisältöä ei vielä julkistettu.

Puola ja Unkari ovat päässeet sopuun EU-puheenjohtajamaa Saksan kanssa EU:n budjetista ja koronaelvytyspaketista. Asiasta kertoo muun muassa Die Welt -lehti Twitterissä.

Kompromissi päättää kiistan siitä, tuleeko EU-jäsenmaiden sitoutua oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, jos ne aikovat käyttää EU-budejtin ja elvytyspaketin varoja. EU-komissio, EU-parlamentti ja EU-maiden enemmistö ovat vaatineet tätä. Puola ja Unkari olivat kuitenkin uhanneet kaataa rahoituspaketit. Niiden hyväksyminen pääsy edellyttää EU-mailta yksimielistä päätöstä, joten yksikin maa voi kaataa koko paketin.

EU-budjetti tulevalle seitsemälle vuodelle on noin 1,1 biljoonaa euroa. EU-elvytyspaketin koko on puolestaan 750 miljardia euroa. EU-budjetti on pysyvä rahoitusmalli, mutta elvytyspaketti kertaluontoinen.

Kompromissin sisältöä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. EU-maiden päämiehet kokoontuvat torstaina Brysseliin päättämään molemmista rahoituspaketeista. EU-puheenjohtajamaa Saksa on todennut, että jos Unkari ja Puola kaatavat ne, Saksa valmistelee uuden elvytyspaketin, josta nämä maat jätetään ulos. EU-budjettia puolestaan on mahdollista jatkaa vanhojen sopimusten nojalla yksi kuukausi kerrallaan. Uusi budjettikausi alkaa ensi vuoden alussa.