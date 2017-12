”Lehmien salakuljettajat ja teurastajat tapetaan”

Intialaisen Rajastanin osavaltioparlamentin lainsäätäjä käyttää kovaa kieltä lehmien salakuljettajia ja teurastajia vastaan.

Oikeistolaista valtapuoluetta Bharatiya Janata Partya (BJP) edustava kansanedustaja Gyan Dev Ahuja varoitti joulupäivänä Hindustan Timesin mukaan, että jokainen joka salakuljettaa lehmiä tai teurastaa niitä, tapetaan.

Ahujan uhkaus liittyy tapaukseen, jossa kolmea miestä epäiltiin lehmien salakuljetuksesta. Paikalle sattunut väkijoukko pieksi yhden kiinni jääneen pahanpäiväisesti.

– Sanon tämän selvästi: jokainen joka salakuljettaa lehmiä tai teurastaa niitä, tapetaan, Ahuja sanoi toimittajille.

Poliitikko on tunnettu omaperäisistä lausunnoistaan. Ahuja on muun muassa todennut, että Jawaharlal Nehru-yliopisto on seksin ja huumeiden keskus, mistä löytyy 3000 käytettyä kondomia 2000 viinapulloa päivässä.

Lehmiä, joka on hinduille pyhiä eläimiä, vartioivat joukkiot ovat syyllistyneet useisiin väkivallan tekoihin Rajastanin osavaltiossa.