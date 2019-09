Lehden rankka lista: ”Lähes jokainen rock-legenda kuolee pian”

Kaikki suuruudet ovat täyttäneet 70 vuotta.

Aikakauslehti The Weekin mukaan rock-musiikki ei ole kuollut, mutta ala on ainakin kahdella tavalla vain hädin tuskin hengissä.

Pop, rap, hip-hop ja country myyvät, mutta perinteinen oikea rock ei näy listoilla. Rankempaa on, että ”suunnilleen jokainen rock-legenda, jonka saatat muistaa, tulee kuolemaan noin seuraavan vuosikymmenen aikana”.

Syynä on heidän ikänsä, jonka vuoksi tulossa on muistokirjoitusten tulva ja paljon surua. The Week on listannut jäljellä olevia rock-legendoja:

Bob Dylan (78 vuotta), Paul McCartney (77), Paul Simon (77), Art Garfunkel (77), Carole King (77), Brian Wilson (77), Mick Jagger (76), Keith Richards (75), Joni Mitchell (75), Jimmy Page (75), Robert Plant (71), Ray Davies (75), Roger Daltrey (75), Pete Townshend (74), Roger Waters (75), David Gilmour (73), Rod Stewart (74), Eric Clapton (74), Debbie Harry (74), Neil Young (73), Van Morrison (73), Bryan Ferry (73), Elton John (72), Don Henley (72), James Taylor (71), Jackson Browne (70), Billy Joel (70), ja Bruce Springsteen (täyttää 23. syyskuuta 70 vuotta).

Jotkut elävät yhdeksänkymppisiksi, useimmat eivät. The Week esittää tilanteesta kauniita sanoja:

– Kuten kaikki luovat monumentaaliset teot, ajoi taiteilijoita pyrkimys ylittää oma äärellisyytensä, luoda jotain pysyvää arvoa, jotain kestävää, joka eläisi sen luoneiden jälkeen. Tuo pyrkimys kuolemattomuuteen ilmaisi itsensä niin monella tavalla – rock-konserttien kuurouttavana äänenvoimakkuutena ja mahtavana aistien ylikuormituksena, kuolemaa uhmanneina juhlina ja huumeina, puolijumalien sänkyyn halunneiden groupien ahdistuksena, laulaja-lauluntekijöiden häpeilemättömissä kirjallisissa pyrkimyksissä, tajunnan räjäyttävissä kokeiluissa ulkoisesti epäinhimillisillä rytmeillä ja harmonisella monimutkaisuudella, orkestereiden ulottuvuuksilla, kunnianhimolla ja (kyllä) toistuvalla konseptialbumien ja rock-oopperoiden mahtailulla. Kaikki se oli testamentti aivan inhimilliselle halulle ylittää nykyhetki – elää rajallisten päiviemme yli. Ymmärtää ja pitää kiinni kuolemattomuudesta, The Week kirjailee.

– Se kaikki oli valhe, mutta se oli kaunis valhe. Rocktähtien päivät ovat luetut. He kuolevat, kuten me kaikki. Kukaan ei selviä hengissä. Kun suremme legendojen poistumista ja sen traagista suuruutta mitä he ovat jättäneet jälkeensä meille nautittavaksi jäljellä olevaksi ajaksemme, suremme myös itseämme.