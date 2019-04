New York Post raivoaa terrorismista kansanedustajalle – ”tässä sinulle”

Kongressiedustajan 9/11-lausunnot herättivät USA:ssa arvostelumyrskyn.

Räväkistä etusivuistaan tunnettu The New York Post -lehti on vastannut poikkeuksellisen voimakkaalla tavalla demokraattisen puolueen kongressiedustaja Ilhan Omarin lausuntojen herättämään kohuun.

Omar arvosteli maaliskuun lopulla Council on American-Islamic Relations (CAIR) -järjestön tilaisuudessa muslimivähemmistön kohtelua Yhdysvalloissa.

– Olemme joutuneet elämään liian kauan toisen luokan kansalaisina. Suoraan sanottuna olen kyllästynyt siihen, Ilhan Omar sanoi CBS Newsin mukaan.

– CAIR perustettiin 9/11-iskujen jälkeen tunnustuksena sille, että jotkut ihmiset tekivät jotain, ja sen seurauksena aloimme menettää kansalaisoikeuksiamme, Omar jatkoi.

”Jotkut ihmiset tekivät jotain” oli viittaus vuoden 2001 terrori-iskuihin. Edustajan luonnehdintaa pidettiin yleisesti vähättelevänä ja epäkunnioittavana.

– Ensimmäinen kongressiedustaja, joka on kuvaillut tuhansia amerikkalaisia surmanneita terroristeja ”joiksikin ihmisiksi, jotka tekivät jotain”. Uskomatonta, republikaanien Dan Crenshaw kirjoitti twitterissä.

New York Post julkaisi kannessaan kuvan terrori-iskun jälkeen liekehtineistä World Trade Centerin tornitaloista.

– Tässä sinun ”jotain” – 2977 ihmistä kuoli terrori-iskussa, lehti otsikoi.

First Member of Congress to ever describe terrorists who killed thousands of Americans on 9/11 as “some people who did something”. Unbelievable. https://t.co/IKtoZWWmIT — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) April 9, 2019

The most powerful cover we’ve run in my time here: “Here’s your something,” Rep. Omar! pic.twitter.com/jjPDSuyosJ — Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) April 11, 2019