Legendaarisen häivekoneen viimeinen matka upealla videolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Salaperäinen kuljetusoperaatio koneen viimeiseen sijoituspaikkaan.

Yhdysvaltalainen aseita, lentokoneita ja avaruustekniikkaa valmistava konserni, Lockheed Martin, on restauroinut käytöstä poistetun Yhdysvaltojen ilmavoimien legendaarisen häivekoneen, F-117 Nighthawkin. Sen kuljetusoperaatio tallentui videolle, kertoo The Drive.

Videolla Unexpected Guest -lempinimen saanut koneen kuljetetaan lopulliseen määränpäähänsä, Kaliforniassa sijaitsevaan Ronald Reaganin presidentilliseen kirjastoon ja museoon.

Nighthawk oli aluksi päällystetty valkoisella, hyvin myrkyllisellä aineella, jonka tarkoitus on piilottaa se tutkasta. Aine poistettiin, ennen kuin se lähti kuljetukseen Tonopahin Test Range -lentoasemalta. Kyseinen kone on lentänyt enemmän taistelutehtäviä kuin mikään muu häivekone.

Häivekone on restauroitu ja sen aseistus on poistettu. The Reagan Presidential Foundation tiedotti aiemmin tällä viikolla kuljetusoperaatiosta nimellä Nighthawk Landing. Järjestö suunnitteli kuljetusjärjestelyt yhdessä Yhdysvaltojen ilmavoimien ja häivekonetta restauroineen Lockheed Martinin osaston kanssa.

Unexpected Guestin nykyinen ulkoasu on sama, joka sillä oli, kun se määrättiin 416th Tactical Fighter -joukkoihin, eli Ghostridereihin. Kyseinen toiminnallinen F-177 -yksikkö oli käytössä vuosina 1989–1993. Häivekoneeseen on myös painettu TR-siipikoodi. Se tarkoittaa Tonopahin Test Range -lentoasemaa, jossa yksikkö toimi.

F-117 Nighthawk sijoitetaan Ronald Reaganin presidentillisen kirjaston ulkopuolelle F-14 Tomcat -taistelukoneen viereen.