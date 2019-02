Lausunnossa 20 pontta: ”Tilanne on sote-valiokunnan kannalta kestämätön”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sote-valiokunnan puheenjohtaja ei suostunut arvioimaan, riittääkö aika korjausten tekemiseen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan eduskunnan sote-valiokunnalla on niin paljon korjattavaa sote- ja maakuntauudistuksessa, että tilanne on melkein kestämätön.

Henriksson sanoi perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa, että perustuslakivaliokunnan 75-sivuisessa lausunnossa on noin 20 pontta.

Henriksson sanoi, että vaikka osa ponsista on luonteeltaan teknisiä, niin osa vaatii vielä paljon perkaamista sote-valiokunnassa.

– Kun katsoo, että meillä kolme viikkoa on aikaa ennen kuin istuntokausi loppuu, niin valtava, valtava työ on edessä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Se on melkein kestämätön tilanne siitä näkökulmasta, Henriksson sanoi.

Viime vaalikaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimineelta perustuslakivaliokunnan jäseneltä Juha Rehulalta (kesk.) kysyttiin, riittääkö sote-valiokunnan aika muutosten tekemiseen. Rehula toimi alkuvaalikauden sote-uudistusta valmistelleena perhe- ja peruspalveluministerinä.

– Aikaa on, jos on tahtoa. Muutokset ovat sen kaltaisia, että ne kyetään tekemään, jos on tahtoa, Rehula vastasi.

Sote-valiokunnan nykyinen puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei suostunut arvioimaan, riittääkö aika muutosten tekemiseen.

KORJAUS 22.2.2019 kello 18.45: Poistettu perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajan Tapani Töllin kommentti, joka liittyi notifikaatioon eikä ajan riittämiseen korjausten tekemiseen.