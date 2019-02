Lauri Ihalainen: Suomi voisi tuottaa akkuja sähköautoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköakkujen tuotannolle olisi kansanedustajan mukaan Suomessa hyvät edellytykset.

Suomessa tulisi panostaa liikenteen sähköistämiseen liittyvään tuotantoon ja vientiin, arvioi kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.).

– Liikenteen sähköistäminen kasvattaa nikkelin, koboltin ja litiumin kysyntää. Näitä mineraaleja löytyy meiltä Suomesta. Suomessa on jo nyt akkukemikaaleja valmistavia toimijoita ja myös Terrafamen akkukemikaalitehdas on nyt valmistumassa, Ihalainen kertoo tiedotteessaan.

Ihalaisen mukaan autoteollisuus on ollut vielä varovainen akkujen valmistaja. Perusakuista noin 80 prosenttia valmistetaan Aasiassa ja Euroopan osuus akkujen valmistuksessa on vielä vaatimatonta. Ruotsissa akkutuotantohankkeita on jo vireillä ja Suomessakin edellytykset tuotannolle olisivat Ihalaisen mukaan kunnossa.

– Akkujen tarve tulee kasvamaan mm. sähköautojen, sähköbussien ja sähköpolkupyörien kasvun myötä. Tampereen liikenteessä on sähköbusseja ollut vuodesta 2016 alkaen ja Helsingin liikenteeseen on tulossa 35 sähköbussia. Sähkö- ja kaasuautojen osuus joukkoliikenteessä tulee toivottavasti kasvamaan, Ihalainen toteaa.

Myös kierrätykseen tulisi Ihalaisen mukaan panostaa liikenteen sähköistämisen ja akkujen kohdalla. Kierrätys tarkoittaa tuotekehitystä akkujen uudelleenkäyttöön, niin että esimerkiksi sähköautojen akkuja voitaisiin käyttää uudestaan kodin sähköverkossa.

– Suomi on kiertotalouden ja kierrätysosaamisen kärkimaita. Akkujen kierrättäminen tulee olemaan keskeinen kehityskohde, Ihalainen arvioi.