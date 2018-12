Lauri Ihalainen: Markkinauskovaiset uhkaavat hyvinvointivaltiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustajan mukaan ihmisarvoa ei saa sitoa työntekoon.

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen määrittelee puolueensa ”ihmisten ja ihmisyyden liikkeeksi”.

– Tasa-arvoinen ja sivistynyt yhteiskunta ei jaa ihmisiä ja ihmisoikeuksia ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnollisen vakaumuksen mukaan. SDP:n paikka on olla antamassa toivoa paremmasta samalla tunnustaen, että kaikkiin kysymyksiin ei ole valmiita vastauksia, Ihalainen toteaa tiedotteessa.

– Minusta sosialidemokratia on kansanliike, joka kutoo yhteen ympäristöllisesti kestävän laadullisen kasvun ja kansalaisten eriarvoisuuden vähentämisen. SDP on kansanvallan liike, joka palkitsee työntekoa. Ihmisarvoa ei saa sitoa työhön, vaikka työ on ihmiselle enemmän kuin keino tulla toimeen.

Lauri Ihalainen kehottaa SDP:tä myös uudistumaan ja rakentamaan tekojen kautta luottamusta nuoriin. Hänen mukaansa sosialidemokraattien kannatus pohjautuu siihen, että puoluetta pidetään kestäviin perusarvoihin nojaavana, luotettavana kansanliikkeenä.

– Siksi toivon, että vaalikeskusteluissa puhutaan arvoista, isoista tulevaisuusteemoista, eikä vain yksittäisistä, sinänsä tärkeistä teemoista.

– Tämä aika huutaa arvokeskusteluja vihan, populismin ja eriarvoisuuden kasvaessa. Markkinauskovaiset kyseenalaistavat hyvinvointiyhteiskunnan perusidean, ja kaikkia ei pidetä mukana ja osallisteta työssä ja yhteiskunnassa, Ihalainen toteaa.