Lauri Ihalainen: Harmaan talouden torjumiseen vauhtia

Kansanedustaja ehdottaa hallitukselle toimia SDP:n tavoiteohjelmasta.

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen toivoo hallitukselta tiukempaa otetta harmaan talouden kitkemistyöhön. Ihalaisen mukaan päättäväisyys ja into tehdä lisätoimia harmaan talouden torjumiseksi on ollut verkkaista, vaikka hallitus on hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden strategian vuosille 2016-2020.

– Ohjelman toteuttamisesta syntyisi suuria taloudellisia hyötyjä, kun pimeä talous saatettaisiin verotuksen piiriin. Toimet tukisivat tervettä kilpailua ja yhteiskunnan pelisääntöjä noudattavia yrityksiä ja kansalaisia.

– Esimerkiksi rakennusalalla veronumeron käyttöönotto työmailla yhdessä muiden toimien kanssa on Verohallinnon mukaan lisännyt verotuloja noin 100 miljoonaa vuositasolla, Ihalainen ehdottaa.

Ihalainen viittaa kirjoituksessaan SDP:n harmaan talouden, talousrikollisuuden ja kansainvälisen veronkierron torjumisen ohjelmaan, jossa ehdotetaan esimerkiksi alipalkkauksen sanktioimista ja työsopimusten noudattamiseen tehostettua valvontaa. SDP ehdottaa myös julkisista hankinnoista tehtävien hankintasopimusten tarkkaa tutkimista, jotta voidaan olla varmoja, että alihankintaketjussa olevat yritykset noudattavat yhteiskunnan pelisääntöjä.

– Oikeus yhteisen kanteen nostamiseen myös työehtojen ja työlainsäädännön noudattamisessa on toteutettava ja EU-tason säädöksillä. Työehtojen ja lakien noudattamisessa ei saa olla kaksia pelisääntöjä, kirjoituksessa todetaan.

Verohallinnon arvioiden mukaan verkkoon yhteydessä olevilla sähköisillä kassakoneilla harmaan talouden torjunnasta saataisi vuosittain 120-140 miljoonan euron verotuotot. Ihalaisen nostamassa SDP:n ohjelman kohdassa hallitusta kehotetaan laittamaan uudistus pikaiseen valmisteluun.