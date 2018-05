Laura Huhtasaari: Suomessa on kaksipuoluejärjestelmä

Perussuomalaisten kansanedustajan mukaan ’meillä on perussuomalaiset ja sitten on muut’.

PS:n Laura Huhtasaari puhui keskiviikkona eduskunnassa puolueensa edustajien lakialoitteesta kansalaisuuden saamisen aikarajan nostamiseksi.

Perussuomalaisia kismitti, että he olivat ainoat istuntosalissa asiasta puhuneet edustajat.

– Paikaltani kuuntelin ja ihan liikutuin, kun (PS:n) edustajat (Ville) Tavio, (Jani) Mäkelä ja (Olli) Immonen puhuivat suomalaisuudesta. Siitä heijastui se, kuinka paljon he arvostavat tätä maata, niitä ihmisiä, jotka ovat rakentaneet tämän maan, ja se ilmenee sillä tavalla, että arvostaa sitä, että on suomalainen ja Suomen kansalainen. Arvopohja on niin kunnossa. Kiitos, perussuomalaiset, Laura Huhtasaari sanoi puhujakorokkeelta.

Hän sanoi katsoneensa puhujalistasta, että muut kuin perussuomalaiset eivät olleet pyytäneet puheenvuoroja.

– Eli nyt on tullut jälleen todistetuksi se, että meillä on perussuomalaiset ja sitten on muut. Meillä on Suomessa myös kaksipuoluejärjestelmä, mitä tulee poliittisiin mielipiteisiin, Huhtasaari linjasi.

– ”Kansalaisuus on palkinto.” Perussuomalaiset lähti vaaleihin tällä teemalla. Kansalaisuus on palkinto, suomalaisuus on hieno asia. …Olemme niin samanmielisiä, koska meillä tämä isänmaallinen arvopohjamme on lähellä sydäntä, hän totesi.