Laura Huhtasaari: Perussuomalaisia vihataan ja sille on yhteiskunnan tuki

PS:n kansanedustajan mielestä uusi normaali on se, että perussuomalaisia vihataan.

Laura Huhtasaari kirjoittaa Uuden Suomen puheenvuorossaan olevansa spitaalinen.

– Pate Mustajärvi tuli minun kanssani samaan valokuvaan. Sai kuulla olevansa natsi. Maria Veitola selittelee käymistään minun luonani, että onhan hän päätöksentekijä. Luonnollisesti Maria korostaa sitä niin kuin muutkin tekevät, jotka haluavat säilyttää kasvonsa, että ovat KAIKESTA ihan eri mieltä kanssani, Huhtasaari kirjoittaa.

Huhtasaaren mukaan kaksi asiaa tekevät hänestä pahan. Ne ovat uskovaisuus ja sitä myötä perinteisten arvojen kannattaminen, muun muassa sukupuolineutraalin avioliiton vastustaminen, sekä Suomen maahanmuuttopolitiikan vastustaminen.

Huhtasaaren mielestä ”Suomen maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut ja valitettavasti nykymenolla Ruotsin on tie on Suomen tie”.

– Epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka on minusta uhka Suomelle. Kymmenien vuosien kuluttua Ruotsista tulee islamilainen kansankoti. Tämän sanominen on varmasti sitä ”rassismia”, mutta Ruotsi on käyttänyt järjen sijasta tyhmyyttä. Ei tarvitse olla ruudinkeksijä kuin huomaa, että Ruotsilla on huonoja kokemuksia kokemuksista.

Hänen mukaansa tämä ei tarkoita, että hän vihaisi homoja tai maahanmuuttajia tai ylipäätään ketään.

– Uusi normaali on enemmänkin se, että perussuomalaisia vihataan ja sille on saatu yhteiskunnan tuki taakse. Siksi kaikki hädissään irtisanoutuvat persuista, jos siis heidän kanssaan ovat tekemisissä, Huhtasaari kirjoittaa.