Laura Huhtasaari IS:lle: Tuon tahallani maahanmuuton joka keskusteluun

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ei kaipaa sinisistä heille loikkareita.

Perussuomalaisten entinen presidenttiehdokas, varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Laura Huhtasaari on värikkäässä haastattelussa Ilta-Sanomien Setä Arkadia -podcastissa.

Huhtasaaren mukaan he tulevat kelpaamaan hallitukseen.

– Taatusti. Se riippuu siitä, kuinka paljon me saamme kannatusta. Ja maahanmuuttohan on aihe niin kauan kuin se on ongelma, Laura Huhtasaari sanoo IS:lle.

Hän kertoo puolueella olevan selkeä vaaliresepti.

– Minä ainakin pyrin tuomaan tahallani maahanmuuttoa esille joka keskustelussa, kun se tuntuu toimittajia niin paljon ärsyttävän. Sen pystyy tuomaan koulutuspolitiikkaan mukaan, sen pystyy tuomaan joka paikkaan.

Laura Huhtasaaren mielestä ruotsidemokraatit olisi päässyt sunnuntain vaaleissa lähemmäs 20 prosenttia, ”elleivät moderaatit olisi loppumetreillä tulleet Jimmie Åkessonin linjoille”. Ruotsidemokraatit saivat 17,6 prosenttia.

– Nyt puhutaan rasisteista, leimataan rasisteiksi näitä ruotsidemokraatteja juuri heidän maahanmuuttopolitiikan takia, vaikka he (muut puolueet) itse koko ajan kopioivat, suorastaan plagioivat ruotsidemokraattien maahanmuutto-ohjelmaa, Huhtasaari sanoo.

– Tällä hetkellä pelataan rasistikortilla: Minä olen niin hyvä, enkä voi tehdä yhteistyötä ”noiden” kanssa, vaikka he olisivat oikeassa.

Hänen mukaansa ”jo ennen Ruotsin vaaleja Antti Rinne alkoi jo puhua, ettei tänne nyt ihan kaikkia Suomeen voi ottaa”.

– Meille sopii, että muut kopioivat meidän maahanmuuttolinjaamme. Me pyrimme hallitukseen, mikäli saamme riittävästi omia tavoitteitamme läpi.

Huhtasaareilta kysytään, olisiko mahdollista, että sinisistä tulisi loikkareita heille takaisin.

– Ei kiitos.