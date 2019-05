Laura Huhtasaari IL:lle: Tulevalla EU-ryhmällä ei Venäjä-yhteyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja pitää väitteitä perusteettomina.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari kiistää EU:hun perustettavan uuden parlamenttiryhmän yhteydet Venäjään. Aiheesta uutisoi Iltalehti.

Keskustelua on herättänyt muun muassa se, että parlamenttiryhmään kuuluu kohun keskelle joutunut vapauspuolue FPÖ. Puolueen puheenjohtaja Heinz-Christian Strache ilmoitti lauantaina eroavansa Venäjään liittyvän videomateriaalin vuodettua julkisuuteen.

Laura Huhtasaaren mukaan kyse on ennen kaikkea Itävallan sisäisestä asiasta.

– Perussuomalaisten Venäjä-linja on selkeä, me teemme yhteistyötä ulkomaailmaan terveeltä ja järkevältä kannalta, emmekä me hyväksy sitä tapaa, jolla Venäjä otti Krimin emmekä hyväksy Venäjän toimia Ukrainassa, Huhtasaari toteaa.

– Tähän kansallismielisten ryhmään on tulossa Viron Ekre, joka on suorastaan Venäjä-vastainen ja Tanskan kansanpuolue, joka on Venäjä-kriittinen, eikä tällä perustettavalla uudella isolla ryhmällä ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa, emmekä luo mitään yhteistä Venäjä-kantaa, Huhtasaari jatkaa.

EU-kriittisyydessä on hänen mukaansa kyse valtioiden suvereniteetistä.

– Me ajamme kansallisvaltioiden etuja, emme Venäjän etuja, ja suomalaisten etu on se, että Suomi saisi itse päättää asioistaan itse, muun muassa rahaliiton suhteen, Laura Huhtasaari sanoo.