Laulava väkijoukko saa videolla hyökkääjän sotilaat perääntymään

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa aseettomat ja Ukrainan kansallislaulua laulavat siviilit saavat venäläissotilaat perääntymään.

Jutun alta löytyvällä videolla sotilas osoittaa rynnäkkökiväärillään väkijoukkoa ja ampuu varoituslaukauksia ilmaan. Tämä ei näytä pelästyttävän siviilejä, jotka jatkavat liikkumista sotilaita kohti. Laulun lisäksi videolla kuuluu Kunnia Ukrainalle -iskulause.

Videon kuvauspaikasta tai ajankohdasta ei ole tietoa. Videolla nähdyn tilanteen aitoutta ei myöskään pystytä vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Just unbelievable – to be played with sound on pic.twitter.com/jcwlG3L1of

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 23, 2022