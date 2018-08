Lauantaista lämmin mutta epävakainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sade- ja ukkoskuurot värittävät säätä koko Suomessa.

Sää selkenee iltaa kohden, mutta yöllä luvassa on lisää sateita tai sade- ja ukkoskuuroja, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista, idässä paikoin jopa navakkaa.

Maan itäosassa esiintyy lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Sää selkenee illaksi ja yöksi, jonka jälkeen epävakainen sää jatkuu. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 21 ja 24 asteen tuntumassa, yöllä liikutaan alimmillaan 13 ja 17 asteen välimaastossa.

Lapissa sää on puolipilvinen tai pilvinen ja sekä sateita että sadekuuroja esiintyy. Päivällä sää selkenee, mutta sadekuurot jatkuvat. Pilvisyys lisääntyy jälleen yöllä ja luvassa on sateita ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 20 asteen haarukassa, yöllä jäädään alimmillaan 10 ja viidentoista asteen haarukkaan.

Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade- ja ukkoskuuroja esiintyy alkupäivästä, mutta sää selkenee ja poutaantuu päivällä. Pilvinen ja epävakainen sää palaa kuitenkin yöllä. Päivän ylin lämpötila on 19 ja 23 asteen välimaastossa, yöllä pysytellään alimmillaan 12 ja 17 asteen välimaastossa.