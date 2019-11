Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tienpinnat ovat paikoin jäisiä.

Lauantaina on luvassa verrattain selkeää poutasäätä suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivä on etenkin maan etelä- ja keskiosassa selkeä ja enimmäkseen poutainen. Etelä- ja keskisosassa lämpötila on -2…-7 astetta, länsirannikolla nollan vaiheilla.

Maan pohjoisosassa lauantai on vaihtelevan pilvinen, ja joitakin lumikuuroja on myös luvassa. Lämpötila liikkuu enimmäkseen -5–15 asteen välillä.

Tienpinnat ovat aamulla paikoin jäisiä, varoittaa Foreca Twitter-tilillään.

