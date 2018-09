Lauantaille sateita, pohjoisessa poutaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lauantaina sataa suuressa osassa maata, mutta lämpötila liikkuu 20 asteen tienoilla.

Maan pohjoisosassa on pääasiassa poutaa ja osittain selkeää. Muualla Suomessa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pilvistä tai puolipilvistä. Alueella esiintyy varsinkin iltapäivällä sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Myös ukkosta saattaa esiintyä. Päivällä lämpötila voi kohta 21 asteeseen. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.

Lapissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen kaakkoisosassa saattaa esiintyä päivällä yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila voi kohota 18 asteeseen. Pohjois-Lapissa on päivällä kohtalaista etelätuulta, mutta muualla tuuli on enimmäkseen heikkoa.