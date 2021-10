Latvian ulkoministeri: Olemme kiitollisia Suomelle

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti perjantaina, että Suomi lähettää Latvialle materiaaliapua vaikean koronatilanteen hoitoon. Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs kiittää Twitterissä Suomea.

– Latvia on erittäin kiitollinen suomalaisille ystävilleen solidaarisuudesta ja tuesta taistelussa koronapandemiaa vastaan, ulkoministeri sanoo twiitissään.

Suomi lähettää Latvialle kuusi hengityskonetta. Materiaaliapu lähetetään Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta.

Latvia on ajautunut viime viikon aikana yhä syvempään korona-ahdinkoon. Maassa raportoitiin torstaina 64 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja yli 2 900 uutta tartuntaa. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto BNS.

Syy Latvian koronatilanteen heikentymiseen on alhainen rokotekattavuus. Maan terveydenhuollon kerrotaan olevan romahduksen partaalla. Latviaan on asetettu myös sulkutila, joka kestää ainakin marraskuun puoliväliin asti.

#Latvia is very grateful to our Finnish friends for the solidarity and support to tackle #COVID19 pandemic and the delivery of much needed medical equipment to our hospitals through EU Civil Protection Mechanism @Haavisto @Ulkoministerio #StrongerTogether 🇱🇻🤝🇫🇮

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 30, 2021