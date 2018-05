Latvian Moskovan suurlähetystöön hyökättiin – syytös provokaatiosta

Latvian Moskovan suurlähetystöön iskettiin keskiviikkona illalla muun muassa savupommeilla. Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs kertoi tapauksesta twitterissä. Hänen mukaansa lähetystöön ”hyökättiin” ja kaksi henkilöä on pidätetty.

– Latvia tuomitsee jyrkästi tällaiset provokaatiot ja vaatii Venäjää takaamaan täysin Latvian diplomaattisten edustustojen turvallisuuden kansainvälisen lain mukaisesti, Rinkēvičs totesi.

Ulkoministeri toisti seuraavassa tviitissään, ettei provokaatioita suvaita ja että Venäjän tulisi ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Latvian yleisradion mukaan neljä tai viisi henkilöä ilmaantui lähetystön alueelle Moskovassa keskiviikkona illalla. He käyttivät aseinaan savupommeja ja soihtuja. Yksi tekijöistä yritti kirjoittaa jotakin lähetystön seinään. Tässä vaiheessa vartijat pääsivät puuttumaan tilanteeseen.

Tapauksesta on julkaistu myös ilmeisesti tekijöiden kuvaama video. Se löytyy tästä.

Latvian ulkoministeriö vahvisti torstaina antaneensa tapahtuneesta nootin Venäjälle Venäjän Latvian-suurlähettilään kautta.

Latvian mukaan kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Latvian edustuston turvallisuus Venäjällä asetettiin vaaraan.

Venäjällä vietettiin keskiviikkona toisen maailmansodan loppua juhlistavaa voitonpäivää.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018