Latvia sulkutilaan – ulkonaliikkumisen kielto voimaan

Rokottamattomat ovat vieneet maan terveydenhuollon romahduksen partaalle.

Latvian pääministeri Krišjanis Karinš ilmoitti hallituksensa seitsentuntisen kokouksen jälkeen, että torstaista alkaen maa asetetaan kuukauden sulkutilaan.

Latvian tartuntaluvut ovat tällä hetkellä maailman huippua.

Hallituksen määräyksen mukaisesti suurin osa kaupoista, kauneushoitoloista, ravintoloista ja baareista, teattereista ja elokuvateattereista suljetaan 15. marraskuuta asti. Kouluissa alkaa etäopetus. Lisäksi voimaan tulee öinen iltakahdeksasta aamukuuteen kestävä ulkonaliikkumiskielto, jonka aikana kotoaan ei saa poistua perusteetta.

Päätökset on tehty Latvian heikon rokotustahdin takia. Karinš kiitti rokotettuja ja sitten heiltä anteeksi, koska myös he kärsivät uusista rajoituksista myös, mutta totesi muuten kaikkien olevan vaarassa. Latvian terveydenhuolto on romahtamispisteen kynnyksellä.

– Tämän päivän karmea totuus on se, että Latviassa on liian paljon rokottamattomia ihmisiä, joiden käytös on johtanut siihen, että monet ihmiset sairastuvat, joutuvat sairaalahoitoon ja myös kuolevat tämän hullun sairauden takia. pääministeri Karinš sanoi.

– Jos emme muuta omaa käyttäytymistämme radikaalisti, eivät sairaalat voi enää auttaa ainoastaan koronapotilaita, vaan myös rokotettuja, joilla on muita terveysongelmia.

Latvian väestöstä koronaa vastaan täysin rokotettuja on 49,4 prosenttia, joka on alhaisin luku koko Baltiassa.