Lasten tartunnat kasvussa, epidemia notkahti syyslomien aikana

Alle 20-vuotiaiden tartunnoilla näyttää olevan merkittävä rooli tautimäärien kasvussa.

Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on elokuun alun jälkeen todettu olleen ainakin 560 altistumistilannetta koronavirukselle. Merkittävin osuus altistuksista on tapahtunut peruskouluissa.

Päiväkodeissa altistuksia on ollut selvästi kouluja vähemmän, mutta päiväkotialtistusten määrä on alkanut lokakuussa kasvaa. Päiväkodeissa on tiedotettu tapahtuneen noin 100 altistustilannetta lokakuun loppuun mennessä, ja näistä lähes puolet (43) on ilmoitettu lokakuun puolivälin jälkeen.

Terveysviranomaiset ovat painottaneet, että runsaista altistustilanteista huolimatta kouluista ja päiväkodeista on seurannut kuitenkin hyvin vähän jatkotartuntoja.

Tuoreimpien tartuntalukujen valossa kuitenkin niin 0−10-vuotiaiden ikäryhmän kuin 10−20-vuotiaiden ikäryhmän tartuntamäärät ovat kasvussa.

Jutun alla oleva kaavio näyttää, miten suuri merkitys 10−20-vuotiaiden ikäryhmällä on Suomen tartuntamäärien kasvussa. Ilman heidän osuuttaan Suomen tartuntamäärät olisivat laskussa.

Toisessa jutun alla olevassa kaaviossa näkyy, miten syyslomien merkitys on voinut näkyä tartuntamäärissä. Syyslomia vietettiin Suomessa 12.−23. lokakuuta. Kaavion perusteella tartuntamäärissä on alkanut notkahdus syyslomien alkamisen jälkeen, ja paluu nousevaan tartuntamäärään tapahtui, kun Etelä-Suomessa palattiin lomilta kouluihin.

Tartunnoissa koulujen merkitys näkyy samalla tavalla. Ilman 10-20 -vuotiaita Suomen tartunnat ovat laskeneet 14.10. jälkeen. 10-20 -vuotiaiden tartunnat yksinään riittävät viemään Suomen tartuntojen määrän kasvuun. (Sama ei toimi millään muulla ikäryhmällä.)

Alle 10-vuotiaiden tartunnat ovat ruvenneet kasvamaan voimalla. Tällä hetkellä ne kasvavat 6.9 prosenttia päivässä eli 7-kertaistuvat kuukaudessa. Kasvu alkoi noin 14.9. eli samaan aikaan kuin yli 30-vuotiaiden saamien tartuntojen kasvu. Nyt nopeimmin kasvava ikäryhmä.

Muuttumattomalla viiveellä laskettu THL:n ilmoittamien tartuntojen määrä lähti laskemaan kaksi päivää syyslomien alkamisen jälkeen (12.10.), nousemaan kaksi päivää koulujen avautumisen jälkeen (19.10.) ja lähestyy nyt Vaasan epidemian huipputasoa (14.10.).

Koulujen rooli altistumisten kasvussa näkyy vielä selvemmin, kun katsotaan altistuneiden henkilöiden arvioituja määriä. Myös päiväkotien luvut ovat ruvenneet kasvamaan.

