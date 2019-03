Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö pahenee Kaakkois-Aasiassa

Kaakkois-Aasian maiden viranomaisten puuttuminen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön on puuttellista.

Ajantasaisen lainsäädännön puuttuminen ja lakien heikko toimeenpano vaikeuttavat Kaakkois-Aasian maiden viranomaisten puuttumista lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Sama ongelma koskee myös lapsiavioliittoja ja lasten ihmiskauppaa.

Hyväksikäyttöä on lisännyt internetin laajeneva käyttö ja sen tarjoamat mahdollisuudet taloudelliseen hyötymiseen. Osaltaan kasvua selittää rikkaista maista tuleva kasvava turismi.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että iso osa pedofiileista ja muista hyväksikäyttäjistä on kotoisin Kaakkois-Aasian tai muista Aasian maista. Niissä oman väestön lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä on pitkään katsottu läpi sormien. Lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä vastustavan kansainvälisen verkoston ECPAT:n mukaan hyväksikäyttäjien on usein kapeasti nähty olevan vain läntisiä tai muita turisteja.

ECPAT pitää isoina ongelmina yhteiskunnallisten instituutioiden ja viranomaisten valvontakeinojen puuttumista. Niitä ei tarvita vain Thaimaassa ja Filippiineillä, vaan myös Kambodzhassa, Vietnamissa, Indonesiassa ja Myanmarissa. Näissä kaikissa on loma- ja muita kohteita, joihin pedofiilit ja muut hyväksikäyttäjät hakeutuvat.

ECPAT:n mukaan pelkästään Filippiineillä internetin käyttö seksuaalisen hyväksikäytön välineenä tuo tekijöilleen jopa miljardin dollarin vuosittaiset tulot. Laosissa katujen varsille ilmestyy yhä enemmän liikkeitä, jotka kauppaavat avoimesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia.

Hyväksikäyttäjät keksivät myös uusia keinoja toimilleen. Yksi tällainen on työtilaisuuksien ja koulutuksen tarjoaminen pahaa aavistamattomille lapsille ja perheille. Suurimmassa vaaravyöhykkeessä ovat köyhistä perheistä tulevat pojat ja tytöt.

Esimerkiksi Cebun kaupungissa Filippiineillä tehdyssä selvityksessä ilmeni, että 25 prosenttia alueen seksibisneksessä mukana olevista on köyhistä oloista tulevia alaikäisiä.

Sihanoukvillessä Kambodzhassa haastateltu iso joukko alaikäisiä poikia kertoi heille luvatun ruokaa ja rahaa, jos he suostuvat hyväksikäytön kohteiksi.

Indonesiassa väliaikaisten avioliittojen määrä on kasvanut. Alaikäisiä tyttöjä on pakotettu naimisiin erityisesti Lähi-idästä tulevien miesten kanssa, jotta nämä saisivat oikeuden ”hyväksyttyyn” seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Thaimaassa on edelleen perheitä, joissa alle 12-vuotiaita lapsia myydään seksibisnekseen. Lapsia ostetaan myös maatalous- ja kotitaloustöihin sekä kaupataan niistä eteenpäin seksibisnekseen.

Parhaiten hyväksikäytön vastaisessa toiminnassa on edennyt Malesia. Se on juuri ottanut käyttöön rekisterin, jonne on listattu kahden kuluneen vuoden ajalta 3 000 pedofiiliä. Päiväkodit, koulut ja vanhemmat voivat halutessaan tarkistaa rekisteriä pitävältä nais- ja perheasioiden ministeriöltä, ettei lasta hoitavien ja kouluttavien työpaikkojen työntekijöiden joukossa ole pedofiileja.

Ennen kyselyä kysyjän pitää saada oikeus tiedustelun esittämiseen. Vastauksen tiedusteluun saa vuorokaudessa.