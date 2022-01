Lasten sairaalahoidon tarve nopeassa kasvussa USA:ssa

Alaikäisiä on joutunut hoitoon enemmän kuin vuodentakaisen epidemia-aallon aikana.

Koronaviruksen aiheuttama sairaalahoidon kuormitus on lisääntynyt Yhdysvalloissa 33 prosenttia viimeisten kahden viikon aikana.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka suuri osa osastoille joutuneista on sairastunut aiempaan valtavirukseen eli deltamuunnokseen ja kuinka moni äärimmäisen nopeasti leviävään omikroniin.

Viime päivinä huolta on herättänyt myös nuorten potilaiden määrän nopea kasvu. Columbian yliopiston tutkija William Kun kokoamien tietojen perusteella sairaaloihin kirjattujen alaikäisten määrä on noussut lähes kaksinkertaiseksi verrattuna vuodentakaiseen epidemia-aaltoon. Käänne on näkynyt selvästi esimerkiksi Floridan ja Texasin osavaltioissa.

Haasteena on, että määrät voivat kasvaa vielä nykyisestä koululaisten palatessa tammikuun alussa lähiopetukseen vuodenvaihteen lomakauden jälkeen. Epidemiologi Eric Feigl-Ding kuvailee tilannetta traagiseksi ja muistuttaa pitkäkestoisten oireiden mahdollisuudesta.

– Lasten ei pitäisi joutua sairaalaan tai kärsiä pitkästä koronasta. Heillä on vielä elämä edessään. Meidän on suojeltava lapsia, Feigl-Ding tviittaa.

⚠️Totally “mild”—US pediatric #COVID19 hospitalizations nearly 2x last year’s all-time high. Kids shouldn’t be hospitalized—kids shouldn’t be getting #LongCovid. Kids have their whole lives ahead of them. Let’s protect the kids. 🙏 HT @DrWilliamKu—https://t.co/m4NHGoY0Nk pic.twitter.com/BBJ5rmkGka — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 2, 2022

#COVID19 cases continue to surge to new record highs in FL. At this rate even with a significantly milder #Omicron, hospitalizations in FL will set new records. Hopefully, FL hospitals will be ready and #Omicron will peak by mid-Jan. pic.twitter.com/mAUGLGnIuR — William Ku, Ph.D. (@DrWilliamKu) December 31, 2021