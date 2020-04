Lasten riski joutua hyväksikäytön uhreiksi netissä kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi on huolissaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lisääntymisestä koronakriisin aikana.

Ilmiöstä on merkkejä sekä Suomessa että kansainvälisesti, sanoo Keskusrikospoliisi.

Esimerkiksi Europolin tuoreen raportin mukaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyvän materiaalin latausmäärissä ja aiheeseen liittyvissä verkkokeskusteluissa on havaittu viime viikkoina kasvua.

Lapset ja nuoret ovat tällä hetkellä tavallista enemmän verkossa, kun sekä koulunkäynti että kaverit ovat siirtyneet päätelaitteille. Vanhempien puolestaan voi olla poikkeustilanteessa tavallista hankalampaa seurata, mitä lapset laitteilla tekevät.

– Valitettavasti poikkeustilan myötä myös lapsista seksuaalisesti kiinnostuneilla henkilöillä on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia toimia verkossa, sanoo poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa.

Vaikka lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvän materiaalin alustana on verkkomaailma, ilmiö tunkeutuu konkreettisella tavalla laitteista koteihin. Kansainvälisten raporttien mukaan jopa 70 prosenttia viranomaisten havaitsemasta uudesta materiaalista on lasten ja nuorten itsensä kodeissaan kuvaamaa.

– Nuoremmat lapset voidaan houkutella leikin varjolla laittamaan kamera päälle ja kuvaamaan itseään hassuttelumielessä. Vanhemmilla lapsilla ensimmäiset kuvat lähetetään tyypillisesti esimerkiksi seurustelukumppaniehdokkaaksi tekeytyvälle, minkä jälkeen kuvia käytetään lisämateriaalin kiristämiseen, kuvailee rikosylikonstaapeli Maria Rossi Keskusrikospoliisista.

Laitteen ottaminen pois ei ole paras keino

Houkuttelua ja lähestymistä voi tapahtua verkossa missä tahansa. Sosiaalisen median palvelujen lisäksi pelimaailma houkuttelee nuoria käyttäjiä ja sen myötä heistä kiinnostuneita rikollisia. Lasten ja nuorten olisikin tärkeää osata toimia verkossa turvallisesti ja harkiten, alustasta riippumatta.

– Tärkein ohjeemme vanhemmille on: luokaa lapsen ja nuoren kanssa turvallinen keskusteluyhteys ja puhukaa netin pelisäännöistä. Keskusteluille on juuri tällä hetkellä paitsi tarvetta myös monessa perheessä aikaa. Vanhemman on tärkeää tutustua lapsen käyttämiin palveluihin ja peleihin sekä niiden ikärajoihin, sanoo Rauhamaa.

– Olennaista on, että lapsi uskaltaisi ja ymmärtäisi tulla kertomaan, jos jotain outoa tapahtuu. Tämän takia esimerkiksi kännykän tai tabletin poisottaminen tai sillä uhkailu ei ole paras keino lapsen suojelemiseen, sillä se voi saada lapsen salailemaan netinkäyttöään, varoittaa Rossi.

Lapselle on ikätason mukaisesti hyvä painottaa sitä, ettei omia tietoja tai kuvia kannata jakaa verkossa. Verkossa ei koskaan voi olla varma, kuka keskustelu- tai pelikumppani todellisuudessa on. Kaveripyyntöjä ei tarvitse hyväksyä, eikä tuntemattomien kommentteihin tai kysymyksiin tarvitse vastata.

On tärkeää, että netissä nähdystä kiusaamisesta, häirinnästä ja epäilyttävästä materiaalista ilmoitetaan eteenpäin.

– Ota ruutukaappauksella tiedot talteen ja kirjaa ylös palvelut ja nimimerkit. Poliisin nettivinkkiin ja Pelastakaa Lapset -yhdistyksen Nettivihjeeseen voi ilmoittaa helposti netin kautta, tarvittaessa myös nimettömästi, vinkkaa Rossi.