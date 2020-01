Lasten määrä väheni eniten Etelä-Savossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koko Suomessa alle kolmevuotiaita on 15 prosenttia vähemmän kuin 2008.

Viime vuonna lapsiperheissä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 1 037 995 lasta, mikä on 8 341 vähemmän kuin edellisvuonna.

Perheissä kasvavia alaikäisiä lapsia on nyt kolme prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Suurin muutos alaikäisten lasten määrässä on tapahtunut Etelä-Savossa, missä lasten määrä on pienentynyt 20 prosenttia. Kainuussa alaikäisten lasten määrä on pienentynyt 18 prosentilla.

Uudellamaalla alaikäisiä lapsia on määrällisesti eniten eli 323 103, ja määrä on kasvanut viidellä prosentilla kymmenen vuoden takaisesta. Myös Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla alaikäisten lasten määrän muutos on ollut positiivinen.

Viime vuoden lopussa alle kolmevuotiaita lapsia oli kaikkiaan 151 291, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Alle kolmevuotiaiden määrän pieneneminen on ollut suhteellisesti suurinta Kanta-Hämeessä, Kainuussa ja Etelä-Savossa. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Satakunnassa 3-vuotiaiden määrä pieneni myös vähintään 20 prosenttia.

Sen sijaan Uudellamaalla vähennystä oli vähiten, kuusi prosenttia. Ainoastaan Ahvenanmaalla alle kolmevuotiaiden määrä pysyi lähes ennallaan ja osuus kasvoi prosentilla.

Suhteellisesti eniten alle kolmevuotiaita lapsia on Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, missä perheiden alaikäisistä lapsista 16 prosenttia on alle kolmevuotiaita. Alle kolmevuotiaiden osuus on pienin Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kainuussa, 13 prosenttia.

Kymmenessä vuodessa alle kolmevuotiaiden osuus kaikista alaikäisistä lapsista on pienentynyt kaikissa maakunnissa. Suurin muutos on tapahtunut Pohjois-Pohjanmaalla, missä alle kolmevuotiaiden suhteellinen osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä.