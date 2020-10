Myös aikuisilla havaittu virukseen liittyvää syndroomaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oireet poikkeavat koronaviruksen normaaleista oireista.

Aikuiset voivat kärsiä aiemmin lapsilla todetun kaltaisesta, koronavirukseen liittyvästä syndroomasta, uutisoi CNN Yhdysvaltain tautikeskuksen (US Center for Disease Control and Prevention, CDC) tietojen perusteella.

Aikuisilla oireita kutsutaan ”monioireiseksi tulehdussyndroomaksi” (multisystem inflammatory syndrome), eli MIS-A:ksi. Lapsilla samankaltaista oireyhtymää kutsutaan MIS-C:ksi. Syndroomaa on havaittu lapsilla viikkoja sen jälkeen, kun lapsi on parantunut, usein lievästä, koronavirustaudista.

Syndrooma aiheuttaa yleisen tulehdustilan, mutta sen oireet eivät välttämättä muistuta lainkaan koronavirustaudin tavanomaisia oireita. CDC:n mukaan oireina voi olla elinten, esimerkiksi sydämen tai maksan, vajaatoiminta, mutta sen sijaan potilailla ei ollut juurikaan hengitystieoireita, jotka ovat usein koronaviruksen oire. MIS-A:han on kuollut ainakin kolme ihmistä.

CDC:n analysoimista 27 potilaasta 18 todettiin aktiivinen koronavirustartunta. Lopuilla yhdeksällä viruksen aiemmin sairastaminen todettiin vasta-ainetestillä. Huomionarvoista oli myös, että heistä 26 kuului johonkin etniseen vähemmistöön.

– Lääkäreiden ja terveysosastojen tulisi ottaa huomioon MIS-A aikuisilla, joilla on yhteensopivia merkkejä ja oireita. Näillä potilailla ei välttämättä ole positiivinen PCR- tai antigeenitesti, vaan voidaan tarvita vasta-ainetesti vahvistamaan aiempi koronavirusinfektio, CDC toteaa.

MIS-A:n oireisiin kuuluu muun muassa yli vuorokauden kestävä kuume, rintakipu, epäsäännöllinen sydämensyke, sydämen toimintahäiriöt, maha-suolikanavan oireet ja ihottuma.