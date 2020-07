Lasten lieville koronataudeille huojentava selitys

Imperial Collegen professori Francois Balloux on twiitannut alustavasti julkistettuja tutkimustuloksia Englannista. Niiden mukaan enemmistöllä lapsista ja nuorista on koronaa neutraloivia vasta-aineita, joita on ehkä syntynyt aiemmista tavallisista flunssan aiheuttaneista viruksista.

Tätä havaittiin jopa kuudella terveellä lapsella tai teini-ikäisellä, mutta vain noin kuudella prosentilla aikuisista. Vasta-aineet vähintään lieventävät koronaa.

Professorilta udellaan twitter-keskustelussa, voisiko ihmisiä sitten rokottaa istuttamalla heihin aiempia, flunssan antaneita tavallisia koronaviruksia.

– Se ei olisi turvallista suurimmassa vaarassa olevia kohtaan, enkä usko että sitä pidettäisiin yleisesti hyväksyttävänä ”rokotteena” kenellekään, professori Balloux vastaa.

Hän pitää mielenkiintoisena hypoteesia, että naisten oleminen enemmän lasten seurassa selittäisi epidemiassa havaittuja sukupuolten välisiä eroja tai lievempiä oireita koronasairastavuudessa.

Preprint reporting further evidence for the presence of #SARSCoV2 neutralising antibodies elicited by prior exposure to ‘common cold’ coronaviruses. Up to ~60% of healthy children/teenagers showed some cross-reactivity relative to ~6% of adults.https://t.co/O8jmOAloeY pic.twitter.com/Ern9ubZCsY

— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) July 24, 2020